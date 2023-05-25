Лидеры сборной Белоруссии выступят 12 июня на легкоатлетическом турнире в Твери

Турнир впервые приобретет статус международного

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Легкоатлетический турнир, который пройдет на одной из центральных площадей Твери 12 июня, впервые приобретет статус международного - в нем примут участие ведущие белорусские спортсмены. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор соревнований Роман Маренков.

Турнир Athletics League в 2023 году пройдет в Твери в четвертый раз. История соревнований ведет свой отсчет с 2020 года. В программу турнира входят прыжки в шестом и прыжки в длину.

"В этом году наш турнир впервые приобретет статус международного, - сказал Маренков. - В Тверь собираются приехать ведущие легкоатлеты Белоруссии. Речь идет о прыгунах с шестом Ирине Жук и Матвее Волкове, а также о призере чемпионата мира в прыжках в длину Анастасии Мирончик-Ивановой. Также в Твери планирует выступить бронзовый призер чемпионата Белоруссии в прыжках в длину Артем Гурин".

На турнир собираются заявиться и ведущие российские легкоатлеты: чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, серебряный призер Игр-2012 в прыжках в длину Елена Соколова и обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов.