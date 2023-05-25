Хоккейный клуб "Трактор" подписал контракт с нападающим Виталием Кравцовым

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25

ТАСС, 25 мая. Российский нападающий Виталий Кравцов перешел в челябинский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом в четверг сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/25.

"У Кравцова есть огромное желание стать лидером команды и ведущим игроком в КХЛ, что совпадает с интересами нашей организации. Всем знакомы козыри нападающего: контроль шайбы, умение сыграть остро и в пас, высокое игровое мышление. Уверен, что у самого Виталия достаточно высокая мотивация доказать свою состоятельность и быть успешным вместе с "Трактором" в КХЛ", - сказал генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.

Кравцову 23 года, он является воспитанником "Трактора". В 2018 году игрок был выбран под общим девятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Нью-Йорк Рейнджерс". В минувшем сезоне нападающий провел 28 матчей в составе "Рейнджерс", отметившись тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами. В феврале форварда обменяли в "Ванкувер", за который он провел 16 игр, отличившись голом и передачей.

За "Трактор" Кравцов выступал с 2016 по 2019 год, а также в сезонах-2020/21 и 2021/22. В общей сложности в КХЛ нападающий провел 213 матчей, забросив 52 шайбы и сделав 43 результативные передачи. По итогам сезона-2017/18 Кравцов был признан лучшим новичком лиги. Вместе с челябинским клубом форвард дважды стал бронзовым призером чемпионата России (2018, 2022). В 2019 году он принял участие в Матче звезд КХЛ.

В 2019 году Кравцов в составе сборной России стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира (игроки не старше 21 года).