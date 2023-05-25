Тарпищев: теннисистке Павлюченковой важно сбросить вес для возвращения на высокий уровень

В среду россиянка вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова набирает форму после травмы, и сейчас ей важно сбросить лишний вес, чтобы вернуться на высокий уровень. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду Павлюченкова победила первую сеяную Магду Линетт из Польши на турнире Женской теннисной Ассоциации (WTA) во французском Страсбурге. В четверг россиянка сыграет с американкой Лорен Дэвис в четвертьфинале соревнований. Прошлый сезон Павлюченкова досрочно завершила в мае из-за травмы.

"Павлюченкова набирает форму. Сейчас для нее главное вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое, - сказал Тарпищев. - Возвращаться после травм всегда сложно, но хорошо и важно, что она выиграла пару матчей. Это дает положительные эмоции".

"Как она выступит в Страсбурге, сложно прогнозировать в силу ее кондиций. Долгой стабильности ждать не приходится, и многое будет зависит от соперниц, а не от нее самой", - добавил собеседник агентства.

Павлюченковой 31 год, она занимает 424-ю позицию в рейтинге WTA, наивысшая позиция россиянки в карьере - 11-е место. На ее счету 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году она дошла до финала Открытого чемпионата Франции, стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.