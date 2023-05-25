Воробьев рассказал о работе в "Металлурге" с главным тренером клуба НХЛ "Флорида" Морисом

"Флорида" под руководством Мориса в ночь на четверг стала первым финалистом Кубка Стэнли

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" канадец Пол Морис за время сотрудничества с магнитогорским "Металлургом" запомнился полной погруженностью в работу и скрупулезным подходом ко всем мелочам. Об этом ТАСС в четверг рассказал бывший главный тренер магнитогорского клуба Илья Воробьев.

"Это один из тех тренеров, которые засыпают и просыпаются с хоккеем. При нем было очень много разборов деталей по видео. Для меня самого это был первый год работы после того, как я проработал в Ярославле с отцом, - рассказал Воробьев. - Мне было интересно увидеть североамериканский взгляд на хоккей, чему они учат. К примеру, тому, что постоянно должна быть клюшка на льду в зоне обороны. Дима Казионов, которому было тогда около 30 лет, сказал, что для него это вообще новость и этому его не учили".

"Флорида" под руководством 56-летнего Мориса в ночь на четверг стала первым финалистом Кубка Стэнли, обыграв "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4-0. Канадский специалист возглавлял "Металлург" в сезоне-2012/13, который тогда уступил в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уфимскому "Салавату Юлаеву" в семи матчах. Воробьев входил в тренерский штаб Мориса.

"Флорида" попала в плей-офф НХЛ, заняв восьмое место в Восточной конференции. "Сезон у них не такой простой, очень турбулентный, огромная заслуга и Боба (вратаря Сергея Бобровского - прим. ТАСС), Пола, ребят, что команда стала кубковой. У него и взлеты, и падения, он рассказывал, как играл в финале с "Каролиной" [в 2002 году], сколько нервов ему это стоило. И вы видели, как в конце последнего матча он провел апперкот своему помощнику. Это все нервы, которые у него внутри", - подчеркнул Воробьев.

"В раздевалке у него тоже были эмоции и чувство юмора. Иностранцев он подкалывал нормально, кто английский понимает. Сдержанность есть, но внутренне он напрягался", - добавил собеседник агентства.

"Флорида" в финале сыграет с победителем серии между "Вегасом" и "Далласом". "Вегас" ведет в противостоянии со счетом 3-0. Четвертая игра пройдет в ночь на 26 мая в Далласе.