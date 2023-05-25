Смагин считает, что Горячкина показывает несвойственную для нее игру на Гран-при FIDE

После восьми туров шахматистка набрала 4,5 очка

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина играет в несвойственной для себя манере на четвертом, последнем этапе женского Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Никосии. Такое мнение ТАСС в четверг высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

После восьми туров Горячкина набрала 4,5 очка и делит в турнирной таблице третье место с соотечественницами Екатериной Лагно и Полиной Шуваловой.

"Александра на этом турнире играет несвойственную для себя игру. У нее возникают необязательные осложнения, в которых она выглядит неубедительно. Несмотря на все трудности, я не сомневаюсь в том, что Горячкина попадет на турнир претенденток, в спортивном плане она готова. С основными конкурентами она уже сыграла, поэтому я думаю, что дальше будет чуть полегче", - сказал Смагин.

Турнир завершится 28 мая.