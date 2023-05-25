Тарпищев оценил шансы Карацева на попадание в основную сетку Roland Garros

Россиянин в пятницу сыграет с американцем Николасом Морено де Альбораном за право выступить в основной сетке турнира

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Качество игры российского теннисиста Аслана Карацева должно позволить ему пройти в основную сетку Roland Garros через квалификацию. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Карацев посеян в квалификации к Roland Garros под первым номером. В пятницу он сыграет с американцем Николасом Морено де Альбораном за право выступить в основной сетке соревнований.

"По классу игры Карацев должен пройти в основную сетку. У него вопрос головы, насколько он справится с нервной системой. По качеству же игры он должен побеждать в квалификации", - сказал Тарпищев.

Карацев остался единственным россиянином в мужской квалификации турнира. Иван Гахов и Павел Котов проиграли в первом раунде. Роман Сафиуллин, занимающий 98-е место в мировом рейтинге, не заявился в квалификационный турнир. До начала квалификации он был первым в очереди на попадание в основную сетку в случае снятия с соревнований других теннисистов. С началом квалификационных соревнований места снявшихся теннисистов в основной сетке будут занимать уже лаки-лузеры из числа участников квалификации.

"Сафиуллин прозевал участие - не заявился вовремя. Это можно объяснить только отсутствием профессионализма", - отметил Тарпищев.

Соревнований основной сетки Roland Garros пройдут с 28 мая по 22 июня. Жеребьевка турнира пройдет 25 мая. По рейтингу в основную сетку соревнований в мужском одиночном разряде попали россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.