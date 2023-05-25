"Родина" будет играть на "ВТБ-Арене" в случае выхода в РПЛ

"Родина" занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 32 матчах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Родина" будет проводить домашние матчи на "ВТБ-Арене" в случае выхода в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор "Родины" Константин Архипов.

23 мая пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) заявила, что "Родина" получила лицензию РФС-1, позволяющую выступать в РПЛ.

"Мы традиционно в качестве основного стадиона заявили "ВТБ-Арену", второй подыскиваем, может быть, "ВЭБ-Арена", - сказал Архипов. - В случае выхода в РПЛ будем играть на "ВТБ-Арене". Мы не просто так получали лицензию, готовимся, надеемся, что сыграем в стыковых матчах. По составу будем решать, если выйдем в РПЛ, а так - мы готовы".

"Родина" занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги, набрав 46 очков в 32 матчах. Команды, занявшие третье и четвертое места, сыграют в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ. В текущем сезоне Первой лиги "Родине" предстоит провести еще два матча - в гостях против ульяновской "Волги" 27 мая и дома с казанским "Рубином" 3 июня.

23 мая пресс-служба РФС сообщила, что идущая на третьей позиции в Первой лиге владикавказская "Алания" не получила лицензию РФС-1. 29 мая пройдет заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования клубов, на котором будут рассмотрены поступившие апелляционные жалобы. Согласно регламенту Первой лиги, если "Алания" не получит лицензию РФС-1, то в стыковых матчах сыграет "Родина".