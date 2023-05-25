Чесноков объяснил прогресс теннисиста Медведева в игре на грунтовых кортах

21 мая в Риме россиянин впервые в карьере победил на грунтовом турнире

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев стал лучше двигаться и меньше проявлять эмоций при игре на грунтовых кортах, что позволило ему улучшить результаты. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Если говорить о прогрессе Медведева на грунте, то он очень хорошо двигается, достает все мячи. Он стал меньше заводиться на корте, как это часто было ранее, эмоционально он стал другим. Медведев стал играть в тот теннис, которому трудно что-то противопоставить, и если так будет дальше продолжаться, то он далеко пройдет на Roland Garros", - сказал Чесноков.

21 мая Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме. До этого россиянин не выигрывал турниры на грунтовых кортах.

Медведеву 27 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге. Всего на счету россиянина 20 титулов ATP. Открытый чемпионат Франции пройдет с 28 мая по 10 июня.