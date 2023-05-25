Величкин назвал интеллигентной манеру работы тренера "Флориды" Мориса в "Металлурге"

"Флорида" под руководством Мориса в ночь на четверг стала первым финалистом Кубка Стэнли

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Пол Морис запомнился в магнитогорском "Металлурге" структурированным подходом к работе, он руководил командой в интеллигентной, но в той же время жесткой манере. Об этом ТАСС в четверг рассказал бывший вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

"Он такой педант, все делал очень четко, структурированно. Приезжал на работу в семь утра, и нам приходилось быть в это же время, мол, неудобно - он на месте, а начальства нет, - сказал Величкин. - Работал допоздна, очень много разбирал видео, индивидуально работал с ребятами. [Том] Баррассо (помощник Мориса в "Металлурге" - прим. ТАСС) был как рубаха-парень, а тот - интеллигент, но достаточно жесткий. Мог прикрикнуть, психануть, но не "закусывал" ребят. Есть тренеры, которые после этого больше не дадут кому-то играть, а тот потом подойдет, переговорит, чтобы наказание пошло на пользу".

"Флорида" под руководством 56-летнего Мориса в ночь на четверг стала первым финалистом Кубка Стэнли, обыграв "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4-0. Канадский специалист возглавлял "Металлург" в сезоне-2012/13, который тогда уступил в первом раунде Кубка Гагарина уфимскому "Салавату Юлаеву" в семи матчах.

По словам Величкина, на результат "Металлурга" в сезоне-2012/13 сказалось возвращение в НХЛ игроков, которые выступали за магнитогорский клуб во время локаута в Северной Америке. "Тогда к нам приехали большие звезды: [Евгений] Малкин, [Сергей] Гончар, Коля Кулемин был на подъеме. Была очень серьезная компания, мы произвели в лиге фурор. Тогда в Праге мы должны были играть в канун Нового года, и поздно вечером в холле я вижу сидящих наших грустных ребят, которые сообщили, что завтра они играть не могут", - рассказал собеседник агентства.

"Им пришла из профсоюза бумага, в которой говорится, что они не имеют права играть в других лигах, т.е. возобновляются контракты. Предполагалось, что локаут будет до конца сезона, а мы хотели вернуть и показать своих ребят, и выиграть, конечно. Такие события подкосили и нас, и Пола. А в тот момент оказались наверху те клубы, которые обошлись без большого количества энхаэловцев", - добавил он.

"Морис хотел готовиться с командой на базе"

В "Металлурге" хотели, чтобы Морис продлил с клубом контракт, несмотря на неудачное выступление в плей-офф. "И я, и Виктор Филиппович (президент "Металлурга" - прим. ТАСС) однозначно предлагали ему продолжить работу у нас. Но у него были семейные проблемы, и он ответил, что ему тяжело, и супруга тогда не могла с ребенком прилететь", - рассказал Величкин.

"Но с ним круто работалось. Я вспомнил момент, когда у нас была серия поражений, мы с ним сидели у него в кабинете. И он говорит: "У вас же, мол, есть база команды, давайте мы туда завезем ребят, мы будем готовиться, чтобы их никто не отвлекал". После того, как он объявил об этом команде, ко мне пришел Женя Малкин и спросил: "Геннадий Иванович, для чего вы это делаете?" Я отвечаю, что это не я, это Пол. Малкин говорит: "Причем тут он? Они слова такого, "база", не знают, давайте уберем, мы и так семей не видим, гарантируем, что следующая серия будет победной". Я рассказал это Полу, он спросил про гарантии Малкина, я ответил, что они есть. Морис ответил: "Хорошо, давайте отменим такое решение", - добавил Величкин.