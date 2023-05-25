В Италии не будут препятствовать участию российских фехтовальщиков в чемпионате мира

В марте конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Италии позволило российским и белорусским спортсменам принять участие в чемпионате мира по фехтованию, который пройдет в июле в Милане. Об этом в четверг заявил президент Национального олимпийского комитета Италии и член Международного олимпийского комитета (МОК) Джованни Малаго, комментарий которого приводит портал OA Sport.

"Подписаны все предписания, рекомендованные МОК, чтобы разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве, в том числе на территории Италии, таких как чемпионат мира по фехтованию", - сказал Малаго.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

22 мая стало известно, что FIE предоставила нейтральный статус 17 российским спортсменам и 12 специалистам. В итоговый список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

24 мая исполнительный комитет Международной федерации фехтования принял решение отозвать у Европейских игр в Кракове статус чемпионата Европы из-за проблем, связанных с получением российскими спортсменами виз для въезда в Польшу. В организации отметили, что позднее вместо этого будет проведен специальный чемпионат Европы. 16 мая портал Inside the Games ("Инсайд зе геймс") со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов сообщил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Европейским играм ни в каком качестве.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Милане с 22 по 30 июля.