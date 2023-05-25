Крылов заявил, что отошел от управления хоккейным клубом "Авангард"

Александр Крылов занимает пост председателя совета директоров омского клуба с 2018 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Александр Крылов отошел от управления омским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Авангард". Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

"Сегодня настал день, когда клуб должен быть в руках человека, который обладает всеми необходимыми спортивными компетенциями, который живет хоккеем и готов нести ответственность за свою работу, и это Антон Курьянов. Теперь он поведет "Авангард" за собой, как когда-то с успехом делал это на льду, - сказал Крылов. - Мне же нужно сосредоточиться на своих бизнес-проектах, которые требуют моего стопроцентного участия, я уже не смогу уделять клубу столько внимания, сколько должен. Поэтому обманывать себя, коллег и вас, дорогие болельщики, было бы предательством с моей стороны, а предателей я не терплю. Но, как уже сказал выше, я оставляю "Авангард" в надежных руках".

"Спортивное будущее нашего клуба сейчас остается в руках человека, который не понаслышке знает, что такое "Авангард". В руках человека, который живет хоккеем и всем сердцем болеет за "ястребов" 24 часа в сутки. Он один из символов омского хоккея, верю, что Антон Курьянов справится с этим вызовом, вижу его гораздо выше должности генерального менеджера. Через какое-то время Антон должен встать у руля всего омского хоккея и возглавить "Авангард" в роли президента, а вы и моя команда ему обязательно поможете своей поддержкой", - добавил он.

С 2018 года Крылов занимает пост председателя совета директоров "Авангарда". В 2021 году клуб впервые в своей истории стал победителем Кубка Гагарина.