Кубок столетия российского волейбола среди женских и мужских клубов пройдет в сентябре

Призовой фонд соревнований будет утвержден 1 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Кубок столетия российского волейбола, в котором примут участие мужские и женские команды, пройдет в сентябре. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

"Кубок столетия российского волейбола пройдет в сентябре среди мужских и женских клубов. Призовой фонд турнира будет утвержден 1 июня", - сказал Яременко.

За главный трофей поборются по восемь лучших команд по итогам чемпионата России прошедшего сезона.

На предварительном этапе команды будут разбиты на две группы. У мужчин в группе А сыграют казанский "Зенит", "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Белогорье" из Белгорода и АСК из Нижнего Новгорода, в группе Б - московское "Динамо", новосибирский "Локомотив", "Динамо-ЛО" из Ленинградской области и "Факел" из Нового Уренгоя.

У женщин в группе А сыграют четыре команды "Динамо" - из Москвы, Челябинска, Казани и Краснодара. В группе Б сыграют "Локомотив" из Калининграда, "Протон" из Саратова, "Ленинградка" из Санкт-Петербурга и "Тулица" из Тулы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в "Финал четырех". Женский турнир начнется 1 сентября, мужской - 8 сентября.