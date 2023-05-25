В ОКР считают недопустимым подписание спортсменами деклараций политического характера

Главной задачей является возвращение российских спортсменов на международные соревнования, отметил Станислав Поздняков

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Исполнительный комитет Олимпийского комитета России (ОКР) считает недопустимым подписание отечественными спортсменами деклараций и заявлений политического характера, противоречащих законам Российской Федерации. Об этом в четверг в своем телеграм-канале написал президент ОКР Станислав Поздняков.

"Сегодня провели заседание исполкома Олимпийского комитета России, обменялись мнениями с коллегами относительно наших общих актуальных задач. Главная из них - восстановить справедливость, в том числе не только вернуть спортсменов на международные арены, на Олимпийские игры, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России, - написал Поздняков. - Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо".

"Продолжим поддерживать тех наших спортсменов, кто незаконно и безосновательно ограничен в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев. Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих Олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций", - добавил глава ОКР.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований. Многие международные федерации отстранили атлетов из этих стран от турниров под эгидой своих организаций. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Ранее президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти заявил, что организация ведет работу над декларацией, которую должны будут подписать спортсмены из России и Белоруссии, желающие выступать на международных соревнованиях. При этом он отметил, что в декларации не будет пункта об осуждении специальной военной операции.