Губернатор Самарской области поддержал инициативу по созданию Центра адаптивного спорта

В Самарской области физкультурой и адаптивными видами спорта занимаются более 33 тыс. человек

САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал общественную инициативу по созданию в регионе Центра адаптивного спорта для граждан с ограничениями по здоровью. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Дмитрий Азаров поддержал еще одну инициативу спортивной общественности региона - открыть Центр адаптивного спорта. Это позволит привлечь к занятиям спортом и физкультурой еще больше людей с ограничениями здоровья, а также создаст более комфортные условия для подготовки спортсменов высшего мастерства, паралимпийцев", - говорится в сообщении правительства.

Сейчас в Самарской области физкультурой и адаптивными видами спорта занимаются более 33 тыс. инвалидов, сообщила председатель регионального отделения Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Елена Маркелова. Она отметила, что с каждым годом удается привлечь к тренировкам и соревнованиям все больше людей с ограничениями здоровья.

При этом, по словам Маркеловой, сейчас есть определенные финансовые и организационные трудности, сложности с трудоустройством тренеров. Поэтому она предложила создать специализированный Центр адаптивных видов спорта, в который будут зачислены сильнейшие спортсмены с ограничениями здоровья, выступающие по различным видам и дисциплинам адаптивного спорта. Учреждение будет обеспечивать тренировочный процесс и участие в соревнованиях, выплачивать зарплату тренерам.

"Условия мы создали, много [человек] занимаются. Действительно, время пришло", - согласился Азаров.