25 мая, 11:33
Летние олимпийские виды спорта

Мария Ласицкене не сумела победить на командном чемпионате России по легкой атлетике

Первое место заняла Карина Демидик из Белоруссии

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Белоруска Карина Демидик в четверг стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на командном чемпионате России по легкой атлетике. Турнир проходит в Сочи.

Демидик показала результат 1,91 метра. Второе и третье места поделили россиянки Наталья Спиридонова и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, спортсменки показали результат 1,88 метра.

Ласицкене 30 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали летних чемпионатов Европы.

Командный чемпионат России завершится 25 мая. 

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Летние олимпийские виды спорта
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