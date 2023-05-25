Сушинский допустил, что Курьянову может быть тяжело на посту президента "Авангарда"

В четверг председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов сообщил, что отошел от управления клубом

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Антону Курьянову, в настоящее время занимающему пост генерального менеджера омского "Авангарда", может быть тяжело руководить хоккейным клубом в качестве президента, если его назначат на эту должность. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший президент "Авангарда" Максим Сушинский.

"Если мы говорим о должности генменеджера, то он справится. Антон очень харизматичный и крепкий парень в плане психики, со стержнем, пускай он общается мягко, - сказал Сушинский. - В плане ведения других бизнес-процессов ему будет тяжело. Думаю, какая-то управленческая команда после изменений в руководстве останется".

В четверг председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов сообщил, что отошел от управления клубом. По его словам Курьянов в недалеком будущем должен возглавить "Авангард" в качестве президента клуба.

"Авангард" практически не сумел договориться о новых контрактах с лидерами команды - нападающими Сергеем Толчинским, Владимиром Ткачевым и Арсением Грицюком. Толчинский подписал контракт со СКА, петербургский клуб также сделал предложение Грицюку, которое "Авангард" в течение недели должен повторить. Настроен на уход из "Авангарда" и Ткачев.

"Есть на это [решение Крылова] причины, одна из них про то, что сезон, считай, проигран. Других шагов я не вижу. В принципе клуб хорошо играл, была хорошая посещаемость, в медиа были хорошие упоминания", - подчеркнул Сушинский.

С 2018 года Крылов занимал пост председателя совета директоров "Авангарда". В 2021 году клуб впервые в своей истории стал победителем Кубка Гагарина. При Крылове начала работать детско-юношеская академия "Авангарда", а также была построена новая арена в Омске - состояние старой было признано аварийным.