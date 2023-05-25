Олимпийская чемпионка Ласицкене считает, что ее международная карьера завершена

Спортсменка отметила, что не готова прекращать выступления

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает, что ее международная карьера завершена. Об этом она сообщила в четверг журналистам.

"Моя международная карьера завершена, - сказала Ласицкене, не сдерживая слез. - Все уже решено, что бы мы ни делали, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд, просто я не готова еще завершать карьеру, поэтому я хочу попрыгать".

Несмотря на то что Всероссийская федерация легкой атлетики в марте вернула себе членство в международной федерации, российские спортсмены пока не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), поскольку в марте 2022 года совет организации принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в германском Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги. В ноябре World Athletics продлила отстранение спортсменов из России и Белоруссии до особого распоряжения.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.