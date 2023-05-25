Бывший тренер вратарей сборной России объяснил успешную игру Бобровского в плей-офф НХЛ

"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успешное выступление вратаря "Флориды" Сергея Бобровского в Кубке Стэнли может быть связано с тем, что в начале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 34-летний россиянин находился в запасе. Такое мнение ТАСС в четверг высказал тренер вратарей ярославского "Локомотива", бывший тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов.

"Я уверен, что Сергея подстегнула та ситуация в начале плей-офф, когда он сидел в запасе. Думаю, это был определенный для него триггер, это по-хорошему его мотивировало. И дальнейшие события это показали. Играет он ровно, мощно, с запасом, выдает все то, что накопил. Чисто по-человечески я рад, что он дошел до этого. Он заслужил это своим отношением к работе, профессии, хоккею", - сказал Давыдов.

"Все наши вратари, которые играют в НХЛ, - большие профессионалы, скрупулезные ребята, которые постоянно развиваются, уделяют очень много времени деталям игры вратаря. На этих деталях и держится игра. Сергей доводит свой стиль игры до топ-уровня в техническом и тактическом плане. Он взрослый, опытный человек, у него за плечами игры в НХЛ и за сборную", - добавил он.

"Флорида" вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв в четвертом матче "Каролину" со счетом 4:3. Бобровский отразил 36 бросков из 39 и был признан второй звездой матча. Серия завершилась победой "Флориды" со счетом 4-0. В ночь на 23 мая российский голкипер впервые в карьере провел сухой матч в плей-офф, его команда обыграла "Каролину" со счетом 1:0.

В финале "Флорида" сыграет с победителем противостояния между "Вегасом" и "Далласом". "Вегас" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0, следующий матч пройдет в ночь на 26 мая.