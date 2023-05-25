Александр Емельяненко получил дополнительное разрешение врачей на бой с блогером

Поединок состоится 26 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Консилиум врачей допустил бойца Александра Емельяненко до поединка против блогера Евгения Ершова. Об этом ТАСС в четверг сообщили организаторы поединка.

В четверг Емельяненко получил формальный медицинский допуск до боя, однако спортсмену потребовалось дополнительное разрешение от врачей.

"Перед боем Емельяненко находится под постоянным контролем врачей. Они посчитали, что необходим дополнительный осмотр и консилиум для допуска спортсмена", - сказал собеседник агентства.

Бой Емельяненко - Ершов по правилам ММА должен пройти в Москве 26 мая.