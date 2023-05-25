Дзюдоисты из 12 стран приедут в Петербург для участия в Кубке Анатолия Рахлина

В открытии соревнований будет задействовано около 150 артистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Спортсмены из 12 стран примут участие в ХI Международных соревнованиях по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина", который пройдет в Санкт-Петербурге, в общей сложности участниками станут более 1,5 тыс. дзюдоистов. В этом году мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, сообщил в четверг на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС судья международной категории лицензии А, основатель петербургской юношеской лиги дзюдо "Аврора" Евгений Рахлин.

"Около 12 стран будет участвовать 3 и 4 июня, это старт до 18 лет, он будет международным. Примут участие ближайшие страны - это Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, также будут участвовать монголы, надеюсь, что доедет Иран и еще рад стран: Греция, Абхазия и еще некоторые страны, которые сейчас в процессе оформления, регистрация идет до 29 мая", - сказал он.

Евгений Рахлин также добавил, что соревнования в категории до 15 лет станут скорее всероссийскими, участников из других стран там практически не будет.

"С 3 по 5 июня пройдет международный юношеский турнир памяти Анатолия Рахлина, как обычно, мы его проводим на большой арене дворца спорта "Юбилейный", мы ожидаем около 1,5 тыс. спортсменов, надеюсь, их больше не будет, поскольку каждый раз их все больше и больше, - сказал президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин. - Заявки еще поступают, но мы предполагаем, что будет 12-14 международных команд из дружеских нам стран. Если раньше проводили два дня, то теперь переходим в формат трех дней. Возраст до 18 лет - будет международный [турнир] и будет участвовать сборная команда России. Это уже 11-й турнир, он посвящен юбилею отца, 23 мая ему бы исполнилось 85 лет".

Он добавил, что в этом году открытие соревнований планируют сделать масштабным и запоминающимся, в нем будет задействовано около 150 артистов, над созданием программы работал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Кроме того, в рамках турнира пройдет еще одно мероприятие - открытие выставки, посвященной Анатолию Рахлину, она разместится в фойе дворца спорта "Юбилейный".

О Кубке Анатолия Рахлина

Кубок Анатолия Рахлина проводится клубом дзюдо "Турбостроитель", Фондом поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина, Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга в партнерстве с организатором Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - Фондом Росконгресс - и при поддержке правительства Санкт-Петербурга. В 2018 году гостем Кубка Анатолия Рахлина стал президент Российской Федерации Владимир Путин.

С 3 по 5 июня 2023 года соревнования в Санкт-Петербурге пройдут под эгидой ПМЭФ. В турнире, который является вторым этапом лиги дзюдо "Аврора" сезона 2023 года, 3 и 4 июня примут участие юноши и девушки 2006-2008 годов рождения. В первый день будут разыграны медали в пяти весовых категориях у юношей. Во второй день будут соревноваться девушки в восьми и юноши в четырех весовых категориях. 5 июня на татами выйдут юноши и девушки 2009-2010 годов рождения в девяти и восьми весовых категориях соответственно. Завершит спортивный день церемония награждения. Юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2013 года.

Сегодня в Санкт-Петербурге функционирует более 120 спортивных организаций с занятиями по дзюдо, количество участников постоянно растет и составляет около 10 тыс. человек. В 2016 году была создана самая большая в стране юношеская лига дзюдо "Аврора", в турнирах которой ежегодно принимают участие более 4 тыс. спортсменов из 20 стран мира.