Тарасова считает, что российские спортсмены не должны подписывать декларации для допуска

Для подобных решений есть руководители, отметила заслуженный тренер СССР

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены не должны подписывать никаких деклараций для допуска к международным соревнованиям. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Спортсмены не должны ничего подписывать, - сказала Тарасова. - Для таких решений есть спортивные руководители - у нас есть федерации, есть Минспорт".

В четверг прошло заседание исполкома Олимпийского комитета России, по его итогам была озвучена общая позиция организации - подписание отечественными спортсменами деклараций и заявлений политического характера, противоречащих законам Российской Федерации, недопустимо.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Этим рекомендациям последовали многие международные спортивные федерации. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.