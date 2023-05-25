25 мая, 13:12
Футбол в России

Футболист Хлусевич считает ЦСКА главным соперником для "Спартака"

По мнению защитника, основное дерби России всегда было между этими командами

ТАСС, 25 мая. Московский ЦСКА остается главным соперником для столичного "Спартака", несмотря на то что последние годы чемпионом России становился петербургский "Зенит". Такое мнение в четверг "Спорт-Экспрессу" высказал защитник красно-белых Даниил Хлусевич.

"И с "Зенитом", и с ЦСКА важные игры, но основное дерби страны всегда было между "Спартаком" и ЦСКА, несмотря на то что "Зенит" последние годы побеждает в Мир - Российской премьер-лиге. Главным дерби страны остается матч "Спартак" - ЦСКА", - сказал Хлусевич.

21 мая "Спартак" дома со счетом 2:1 обыграл столичный ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. После 28 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице с 53 очками и на 1 очко отстает от ЦСКА. Ранее "Зенит" досрочно стал победителем Российской премьер-лиги и выиграл турнир в пятый раз подряд. 

Теги:
Российский футбол
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