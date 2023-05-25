Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по хоккею 2005 года Евгений Хацей

Ему было 46 лет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Чемпион России 2004 года и обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года в составе омского "Авангарда" Евгений Хацей умер в возрасте 46 лет. Об этом ТАСС в четверг сообщил бывший партнер Хацея по команде Максим Сушинский.

"Мне сообщили об этом. Подробностей не знаю", - сказал Сушинский.

Хацей в период игровой карьеры выступал за челябинский "Мечел", "Таганай" из Златоуста, "Звезду" из Чебаркуля, ярославское "Торпедо", магнитогорский "Металлург", хабаровский "Амур", "Авангард", новосибирскую "Сибирь", подмосковный "Витязь" и тюменский "Газовик". После завершения игровой карьеры Хацей был генеральным менеджером краснодарской "Кубани" (2012-2014) и ханты-мансийской "Югры" (2015-2018) и вице-президентом "Авангарда" (2018-2020). В последние годы он работал директором академии "Авангарда".

В марте 2021 года во время тренировки в возрасте 48 лет умер брат Евгения Хацея Игорь Хацей. Он выступал за "Авангард"с 1994 по 1998 год.