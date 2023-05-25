Свищев заявил, что ни один российский атлет не подпишет бумагу против собственной страны

Спортсмен не должен заниматься политикой, подчеркнул депутат

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ни один российский спортсмен не подпишет декларацию или иной документ против собственной страны. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Спортсмен должен заниматься спортом и не подписывать сомнительных деклараций, - сказал Свищев. - Спортсмен не должен заниматься политикой. Наших спортсменов должны допускать без всяких дополнительных условий. И ни один наш спортсмен не подпишет какие-либо документы или бумаги против своей страны".

В четверг прошло заседание исполкома Олимпийского комитета России, по его итогам была озвучена общая позиция организации - подписание отечественными спортсменами деклараций и заявлений политического характера, противоречащих законам Российской Федерации, недопустимо.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Этим рекомендациям последовали многие международные спортивные федерации. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.