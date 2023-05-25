25 мая, 14:03
Бокс

Судью боксерского поединка Курбанов - Соро дисквалифицировали на полтора года

Бой прошел 6 мая и завершился победой россиянина раздельным решением судей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Судья боксерского поединка между россиянином Магомедом Курбановым и французом Мишелем Соро Дмитрий Болдырев дисквалифицирован на полтора года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Федерации бокса России.

"По итогам заседания контрольно-просмотровой и судейской комиссий департамента профессионального бокса Федерации бокса России принято решение об отстранении судьи Болдырева на полтора года - до 20 ноября 2024 года", - сказал собеседник агентства.

Поединок прошел 6 мая в Екатеринбурге, Курбанов был признан победителем раздельным решением судей. 

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