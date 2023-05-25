"Локомотив" продлил контракт с Артемом Дзюбой

Соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашение с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом в четверг сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

"Зимой, когда мы приглашали Артема в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач "Локомотив" будет приоритетным выбором для продолжения карьеры, - заявил спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов. - Поэтому в рамках изначальных договоренностей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели - вернуть футбольный клуб "Локомотив" на лидирующие позиции".

Дзюбе 34 года, он подписал контракт с "Локомотивом" 8 февраля. В текущем сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. В августе 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который провел 5 матчей и отметился 1 забитым мячом. 6 ноября Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон.

Ранее Дзюба выступал за московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит" и тульский "Арсенал". В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны.