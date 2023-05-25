"Оренбург" договорился со "Спартаком" о переходе футболиста Оганесяна

По словам президента "Оренбурга" Василия Еремякина, клуб договаривается со стороной игрока об условиях личного контракта

ТАСС, 25 мая. Московский футбольный клуб "Спартак" дал согласие на переход нападающего Степана Оганесяна в "Оренбург". Об этом в четверг "Спорт-Экспрессу" заявил президент "Оренбурга" Василий Еремякин.

"Получили от "Спартака" согласие на трансфер. Сейчас работаем с агентами по личным условиям игрока. Будем договариваться", - сказал Еремякин.

Оганесяну 21 год, с лета 2022 года он выступает за "Оренбург" на правах аренды. Российский нападающий является воспитанником "Спартака". В сезоне-2022/23 Оганесян провел за "Оренбург" 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.