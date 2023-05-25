Чесноков оценил итоги жеребьевки Roland Garros

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28 мая по 10 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российским теннисистам достались непростые соперники в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), однако они будут фаворитами в своих матчах. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В первом круге турнира Даниил Медведев сыграет с участником квалификации, Андрей Рублев встретится с сербом Ласло Дьере, Карен Хачанов - с французом Констаном Лестьенном, Александру Шевченко будет противостоять представитель Германии Оскар Отте.

"Медведев ожидает игрока из квалификации, здесь проблем возникнуть не должно, - сказал Чесноков. - Хачанов сыграет против француза Лестьенна, который при домашних трибунах будет грызть землю, постарается показать что-то неземное, но Карен умеет играть на этом турнире. Рублеву тоже достался хороший игрок, но его уровень гораздо солиднее, чем у Дьере, однако в первом круге любой игрок может преподнести сюрпризы. У Шевченко попался теннисист, который в хорошем настроении может обыгрывать многих топовых игроков, но может и делать огромное количество ошибок, поэтому я считаю, что Шевченко будет фаворитом в своей встрече".

Также он оценил попадание Медведева в одну четверть с итальянцем Янником Синнером. "Синнер сейчас находится не в лучшей форме. Он дошел до полуфинала в Монте-Карло, но потом не показывал ничего выдающегося. Посмотрим, как он подготовится к турниру", - отметил собеседник агентства.

Roland Garros пройдет с 28 мая по 10 июня.