Чесноков: соперницам теннисистки Андреевой будет непросто играть с ней на Roland Garros

Российская спортсменка впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого шлема

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева почувствовала корты Roland Garros и будет непростым соперником практически для всех участниц турнира. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В четверг Андреева обыграла колумбийку Камилу Осорио и впервые в карьере попала в основную часть турнира Большого шлема.

"Мирра Андреева точно не будет подарком для своих соперниц. Она уже сыграла несколько матчей на турнире, почувствовала корты, в этом заключается ее преимущество перед остальными соперницами. Наверное, только [первая ракетка мира Ига] Свёнтек не испытает с ней проблем, но если идти по рейтингу дальше, то она будет непростым соперником для всех остальных теннисисток. При хорошем жребии она, возможно, пройдет один или несколько кругов", - сказал Чесноков.

Андреевой 16 лет, она занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. 23 апреля россиянка выиграла турнир Международной теннисной федерации в Беллинцоне (Швейцария), 16 апреля спортсменка завоевала титул на соревнованиях в Кьяссо (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.