Гонкой дронов открылись соревнования по спортивному программированию в Грозном

Соревнования будут проходит до 28 мая

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Первые международные соревнования по спортивному программированию "Код Мира" открылись в четверг в Грозном национальными танцами и гонкой дронов. В соревнованиях, которые будут проходить до 28 мая, примут участие более 300 человек из 11 стран, передает корр. ТАСС с места событий.

"Наша страна стала первой в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта, и впервые принимает международные соревнования такого уровня. С большим удовольствием хочу поприветствовать на соревнованиях сборные команды дружественных нам стран. На протяжении трех дней спортсменам предстоит соревноваться в различных дисциплинах спортивного программирования - в одних из самых популярных и динамично развивающихся видах спорта в нашей стране" - отметил в своем выступлении заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Первый день посвящен дисциплине "алгоритмическое программирование", два последующих дня участники будут выполнять задачи по "продуктовому программированию". Также на мероприятии пройдут турниры по компьютерному спорту.

"Отрадно, что именно Грозный стал площадкой для проведения таких знаковых и значимых для IT-индустрии соревнований. Сегодня здесь собрались представители не только регионов России, но и спортсмены из ряда государств: Палестины, Египта, Кубы, Омана и других дружественных нам стран. Уверен, что этот марафон предоставит уникальную возможность для участников из разных стран объединиться, обменяться знаниями и опытом, а также продемонстрировать свои умения и таланты в области программирования" - отметил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Организатор соревнований - Федерация спортивного программирования России, партнерами мероприятия выступают Минспорт и Минцифры РФ. Турнир проводится по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Призовой фонд составит 3,5 млн рублей.