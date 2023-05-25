Билялетдинов не считает сенсацией продление контракта Дзюбы с "Локомотивом"

Новое соглашение форварда с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба провел хороший отрезок и заслужил новый контракт, в новости о продлении соглашения нет сенсации. Такое мнение ТАСС в четверг высказал чемпион России 2004 года в составе "Локомотива" Динияр Билялетдинов.

25 мая "Локомотив" продлил контракт с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

"Дзюба хорошо провел этот отрезок чемпионата, принес пользу команде, заслужил новый контракт, - сказал Билялетдинов. - Дальше будет видно, мотивация очень важна, думаю, что физически сможет играть в следующем году. Возраст возрастом, можно и до 40 лет играть, тут вопрос, в какой футбол будет играть команда, будет ли в хорошей физической и психологической форме, а мастерство никуда не денется".

"А как в "Локомотиве" могли не сохранить Дзюбу, они договорились о каких-то условиях. Тут все очевидно достаточно. Никаких сенсаций", - добавил Билялетдинов.

Дзюбе 34 года, он перешел в "Локомотив" 8 февраля. В текущем сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. В августе 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который провел 5 матчей и отметился 1 забитым мячом. 6 ноября Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон.