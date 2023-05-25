Дюрица считает, что Дзюба еще поможет "Локомотиву", несмотря на возраст

"Локомотив" продлил контракт с Артемом Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба еще поможет футбольному клубу, несмотря на возраст, для железнодорожников продление контракта является победой. Такое мнение ТАСС в четверг высказал обладатель Кубка России в сезоне-2014/15 в составе "Локомотива" Ян Дюрица.

25 мая пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб продлил контракт с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

"У Артема был хороший сезон, он забивал, поэтому я очень рад, что "Локомотив" продлил с ним контракт, - сказал Дюрица. - Я говорил, что "Локомотив" продлит соглашение с Дзюбой, подписали сейчас на год, если будет хороший сезон, то опять продлят, все зависит от его формы и здоровья. Возраст - это одно, Дзюба является опытным футболистом, я думаю, что 35 лет - не такой возраст, чтобы он не мог показать свой класс. Думаю, что хорошо, для "Локомотива" это победа".

"Конечно, в 35 лет Артем сможет принести пользу "Локомотиву", не нужно смотреть на возраст, за границей на это не смотрят. Я думаю, что у него классный возраст, раз он показывает в свои годы, что может забивать, что он сильный и мощный. Артем знает российский чемпионат, так что у него все получится. Очень хороший шаг, что Артем приехал в "Локомотив", он помог команде. У него есть шутки и характер, то есть его нахождение пошло на пользу команде", - добавил Дюрица.

Дзюбе 34 года, он подписал контракт с "Локомотивом" 8 февраля. В текущем сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. В августе 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который провел 5 матчей и отметился 1 забитым мячом. 6 ноября Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон.