Дзюба заявил, что рад подписать новый контракт с "Локомотивом"

Московский клуб продлил контракт с Артемом Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год

ТАСС, 25 мая. Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба рад продлить контракт с железнодорожниками, он приложит все усилия, чтобы в следующем сезоне команда боролась за высокие места. Об этом Дзюба написал в четверг в своем Telegram-канале.

25 мая пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб продлил контракт с Артемом Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

"Рад подписать новый контракт с "Локомотивом". Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие! Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места, потому что других для меня не существует. Обещаю, еще пошумим", - написал Дзюба.

Дзюбе 34 года, он перешел в "Локомотив" 8 февраля. В текущем сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. После 28 туров Мир - Российской премьер-лиги "Локомотив" занимает девятое место с 39 очками.