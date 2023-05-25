ФГР возбудила дисциплинарное дело после жалобы женского гандбольного клуба "Ростов-Дон"

Ростовский клуб заявил о неправомерности внесения в заявку московского ЦСКА Дарьи Дмитриевой

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) получила жалобу от клуба "Ростов-Дон" о неправомерности внесения в заявку московского ЦСКА Дарьи Дмитриевой. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ФГР.

Федерация возбудила дисциплинарное дело. Решение будет вынесено не позднее 31 мая.

23 мая ЦСКА объявил о возвращении Дмитриевой в состав команды, в июле 2022 года спортсменка перешла в словенский "Крим" на правах аренды. ЦСКА достиг со словенским клубом соглашения о досрочном отзыве из аренды. Контракт Дмитриевой с ЦСКА будет расторгнут после 1 июля, в следующем сезоне гандболистка будет выступать за "Крим".

25 мая пройдет первый матч финальной серии Суперлиги до двух побед между ЦСКА и "Ростовом-Доном" в Москве. Вторая игра пройдет 30 мая в Ростове-на-Дону.