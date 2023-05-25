25 мая, 15:49
Сборные по хоккею

Сборная Германии обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

EPA-EFE/ TOMS KALNINS
Нападающий сборной Швейцарии Нико Хишир и защитник сборной Германии Мориц Мюллер
© EPA-EFE/ TOMS KALNINS

Немцы в 1/2 финала встретятся со сборной США

ТАСС, 25 мая. Сборная Германии со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в четверг в Риге.

В составе победителей шайбы забросили Максимилиан Кастнер (7-я минута), Джон-Джейсон Петерка (38) и Нико Штурм (39). У швейцарцев отличился Йонас Зигенталер (21).

В другом матче игрового дня сборная США со счетом 3:0 обыграла команду Чехии. В рейтинге команд, вышедших в плей-офф, американцы стали первыми (команда заняла первое место в группе A и набрала 20 очков), немцы - восьмыми (четвертое место в группе A, 12 очков). Сборные США и Германии сыграют между собой в полуфинале, игра пройдет 27 мая в Тампере. Сборная Швейцарии заняла первое место в группе B с 19 очками, чехи в группе B стали четвертыми (13 очков).

Другие участники полуфинала определятся позднее 25 мая: сборная Канады сыграет с командой Финляндии, шведы встретятся со сборной Латвии.

Чемпионат мира проходит в финском Тампере и Риге. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир. 

© Информационное агентство ТАСС
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