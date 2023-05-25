Россияне завоевали 11 золотых медалей в третий день Российско-китайских молодежных игр

Также в активе российских спортсменов 7 серебряных и 7 бронзовых наград

ТАСС, 25 мая. Спортсмены из России завоевали 11 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей в третий день летних Российско-китайских молодежных игр, которые проходят в Чунцине.

Россияне завоевали 5 золотых медалей в вольной борьбе: победителями соревнований стали Сайхан Шамсудинов (весовая категория до 55 кг), Адлан Сайтиев (до 60 кг), Равиль Сальманов (до 71 кг), Диана Рыбченко (до 46 кг) и Диана Титова (до 73 кг). Серебряными призерами соревнований по вольной борьбе стали Виолетта Бирюкова (до 49 кг), Ольга Овчинникова (до 53 кг), Екатерина Радышева (до 57 кг) и Евангелия Бережнова (до 69 кг). В греко-римской борьбе золотые награды завоевали Артем Петров (до 55 кг), Темур Кулдасов (до 60 кг) и Назар Берковский (до 71 кг).

В плавании золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем выиграла Софья Дьякова, серебро в этой же дисциплине выиграл Савелий Лузин, бронзу - Роман Акимов. В заплыве на 200 м комплексным стилем бронзу выиграла Ралина Гилязова. Также россияне выиграли золото и серебро в комбинированной смешанной эстафете 4х100 м.

Мария Голубева выиграла золотую медаль в соревнованиях по бадминтону в одиночном разряде. Серебро в парном разряде завоевали Галина Лисочкина и Дарья Харлампович. Бронзовые медали в мужском парном разряде выиграли Максим Оглоблин и Игорь Пушкарев, в женском - Наталия Никулина и Екатерина Тютикова. В одиночном разряде бронзовыми призерами соревнований стали Никита Борисов и Александра Чушкина.

Российско-китайские молодежные игры проходят в Чунцине с 21 по 27 мая. В программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. В состав российской делегации входят 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.