Лагно и Шувалова сыграли вничью в партиях этапа Гран-при FIDE в Никосии

Екатерина Лагно сыграла вничью с представляющей Швейцарию Александрой Костенюк, Полина Шувалова - с грузинкой Наной Дзагнидзе

ТАСС, 25 мая. Российская шахматистка Екатерина Лагно белыми фигурами в четверг сыграла вничью с представляющей Швейцарию Александрой Костенюк в партии девятого тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Никосии.

Также вничью завершилась партия Полины Шуваловой (белые фигуры) с грузинкой Наной Дзагнидзе. Александра Горячкина черными фигурами уступила грузинке Беле Хотенашвили. Представительница Казахстана Бибисара Асаубаева черными фигурами сыграла вничью с полькой Оливией Киолбасой, азербайджанка Гюнай Мамедзаде белыми фигурами обыграла Динару Вагнер из Германии, вничью завершилась партия между китаянкой Тань Чжунъи и Харикой Дронавалли из Индии.

После девяти туров турнирную таблицу возглавила Дронавалли, набравшая 5,5 очков. Столько же у Вагнер и Тань Чжунъи, которые уступают по дополнительным показателям. Далее идут Шувалова, Лагно (обе - 5 очков), Мамедзаде, Асаубаева, Дзагнидзе, Горячкина (все - 4,5 очка), Костенюк, Хотенашвили (обе - 4,5 очка) и Киолбаса (1,5 очка).

Четвертый этап Гран-при FIDE изначально должен был пройти в Польше, но был перенесен на Кипр. По итогам трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на 3 турнирах, за ней следуют Горячкина (263 очка; 2 турнира), Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.

По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 160, за второе место - 130, за третье - 110, за четвертое - 90, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше.