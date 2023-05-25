Боксерский поединок Бетербиев - Смит пройдет 19 августа

Артур Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO

ТАСС, 25 мая. Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом пройдет в Квебеке 19 августа. Об этом Бетербиев сообщил в четверг на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta ("Мета"), которая признана в РФ экстремистской).

"Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит - обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса. Впереди несколько месяцев подготовки, я надеюсь, что все пройдет как надо", - написал Бетербиев.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге, он владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в весовой категории до 79,38 кг. Смиту 33 года, на его счету 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.