В РФС высоко оценили шансы российских команд на хорошее выступление на Кубке БРИКС

Турнир с участием "Зенита", юношеской сборной России и шести бразильских команд пройдет с 27 мая по 2 июня

САРАТОВ, 25 мая. /ТАСС/. Шансы российских футбольных команд на достойное выступление на Кубке БРИКС высоки, несмотря на участие традиционно сильных бразильских команд. Такое мнение ТАСС в четверг высказал начальник отдела разновидностей футбола департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) Сергей Шамрай.

"Я достаточно высоко оцениваю шансы наших команд в данном турнире. Понятно, что традиционно сильными считаются национальные сборные латиноамериканских стран, как Бразилия. Можно сказать, у них это на генетическом уровне, другой состав у людей. У них в крови футбол и все его разновидности", - отметил собеседник агентства.

По его словам, юношеский футбол в России развивается. Этому способствует, в частности, создание Юношеской футбольной лиги. Также работает академия Российского футбольного союза, где готовят специалистов, в том числе менеджеров клубов, докторов и тренеров. "Мы уже пожинаем плоды, у нас становятся хорошие и крепкие юношеские сборные", - добавил Шамрай.

Кубок БРИКС пройдет в Бразилии с 27 мая по 2 июня. В соревновании примут участие петербургский "Зенит", юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет), а также шесть бразильских команд - "Атлетико Жувентус", "Коринтианс", "Насьональ", "Сантос", "Палмейрас" и "Фламенго".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.