25 мая, 19:22
Футбол в России

Генеральный директор "Зенита" назвал участников летнего турнира в Санкт-Петербурге

В турнире примут участие турецкий "Фенербахче", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи"

ТАСС, 25 мая. Футбольный клуб "Зенит" примет участие в летнем турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Летом мы ждем турнир, участниками которого станут [турецкий] "Фенербахче", [сербская] "Црвена Звезда" и [азербайджанский] "Нефтчи", - сказал Медведев.

О сроках проведения турнира не сообщается.

22 ноября "Зенит" провел товарищеский матч против "Црвены Звезды", петербургская команда одержала победу со счетом 3:1. 23 марта сине-бело-голубые в благотворительном матче сыграли вничью с "Фенербахче", встреча завершилась со счетом 2:2, после нее клубы заключили соглашение о сотрудничестве. 

Теги:
Российский футбол
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