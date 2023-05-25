Сборная Канады обыграла команду Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу североамериканской команды

ТАСС, 25 мая. Сборная Канады со счетом 4:1 обыграла команду Финляндии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в четверг в Тампере.

В составе победителей шайбы забросили Джек Куинн (8-я минута), Самюэль Блэ (31), Майкл Карконе (43) и Тайлер Тоффоли (58). У финнов отличился Тему Хартикайнен (57).

Команды встречались в финальном матче чемпионата мира 2022 года, тогда финны одержали победу со счетом 4:3 в овертайме и в четвертый раз выиграли турнир. Канадцы являются 27-кратными чемпионами мира.

В полуфинале канадцы сыграют с победителем матча между сборными Швеции и Латвии. В другом полуфинальном матче сборная Германии встретится с командой США. Обе игры пройдут 27 мая.

Чемпионат мира проходит в финском Тампере и Риге. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.