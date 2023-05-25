Сборная Латвии обыграла шведов и впервые вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Латвийская команда выиграла у шведов со счетом 3:1

ТАСС, 25 мая. Сборная Латвии со счетом 3:1 обыграла команду Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею и впервые вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла в четверг в Риге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Данс Лочмелис (13-я минута), Микс Индрашис (26), Янис Якс (54). У проигравших отличился Тимоти Лильегрен (30).

Сборная Латвии впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, ранее лучшим достижением латвийской команды было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах. В полуфинале сборная Латвии 27 мая сыграет с командой Канады. В другом полуфинале встретятся команды США и Германии. Встречи пройдут в финском Тампере.

Сборная Швеции в четвертый раз подряд не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. В последний раз шведы завоевывали медали турнира в 2018 году, тогда они стали победителями соревнований.

Чемпионат мира проходит в финском Тампере и Риге. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.