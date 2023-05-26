Постановление об упрощенном получении карты болельщика вступает в силу 26 мая

По упрощенной системе карту болельщика теперь могут получить дети младше 14 лет, инвалиды всех групп и пенсионеры

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Дети младше 14 лет, инвалиды всех групп и пенсионеры смогут получить карту болельщика, необходимую для посещения матчей Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу, по упрощенной системе. Соответствующее постановление, которое 29 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вступает в силу 26 мая 2023 года.

В конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года персонифицированных карт для посещения соревнований. Возможность оформить карту болельщика на портале госуслуг появилась у зрителей 4 июля 2022 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о таком порядке доступа на соревнования распространилось на стадионы всех 16 клубов РПЛ. 27 марта Путин дал поручение кабинету министров упростить использование карты болельщика россиянами, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми. 3 мая на официальном сайте правительства сообщили, что кабмин упростил оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии.

"Начиная с 26 мая 2023 года идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно - если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически", - пояснили тогда в правительстве. Сейчас для оформления карты болельщика для детей до 14 лет родителю необходимо посетить МФЦ для идентификации ребенка.

В кабмине также отметили, что инвалиды и дети-инвалиды смогут оформить карту болельщика по такому же принципу, как это делают футболисты, тренеры, технический персонал клубов. Теперь они могут получить карту и пройти на стадион в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок. Кроме этого, постановление рекомендовало регионам на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту болельщика без очереди.

Ответственными за исполнение поручения президента РФ были назначены Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. 1 апреля президент РПЛ Александр Алаев сообщил журналистам, что лига и клубы направили предложения по улучшению работы сервиса карты болельщика. 4 апреля Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, который позволяет детям до 14 лет проходить идентификацию для получения паспорта болельщика, чтобы посещать матчи РПЛ без посещения МФЦ; пенсионеры и инвалиды смогут получать их без очереди на стадионе перед матчем. 18 апреля АСИ подготовило и направило в правительство РФ предложения по упрощению использования карты болельщика.

О карте болельщика

Карту болельщика должны иметь все участники матчей РПЛ, это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Помимо РПЛ, в сезоне-2022/23 карта болельщика будет необходима для посещения решающего матча Фонбет - Кубка России. Эта игра пройдет 11 июня 2023 года на стадионе "Лужники" в Москве. 8 мая в Минцифры РФ сообщили, что порядка 850 тыс. россиян оформили карту болельщика.

Карта болельщика - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Персонифицированную карту зрителя должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.