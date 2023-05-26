Олимпийские чемпионки Великая, Егорян и Позднякова стартуют на "Московской сабле"

Турнир пройдет с 26 по 28 мая во Дворце спорта Ирины Винер

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лидеры сборной России по фехтованию, в том числе олимпийские чемпионки Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян, Ольга Никитина и другие сильнейшие отечественные спортсмены, а также команды Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Ирана стартуют в пятницу на традиционном международном турнире "Московская сабля".

Соревнования, который проводятся с 1973 года, пройдут с 26 по 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер. В программу вошли личные и командные турниры среди мужчин и женщин. В числе звезд "Московской сабли" также чемпионы мира и Европы Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко.

На последней "Московская сабле", которая проходила в декабре 2022 года, победительницей стала двукратная олимпийская чемпионка 2016 года Егорян, победившая в финале Евгению Подпаскову со счетом 15:11. Третье место поделили двукратная чемпионка и трижды вице-чемпионка Олимпийских игр Великая и Никитина. Двукратная олимпийская чемпионка Позднякова в четвертьфинале уступила Никитиной (12:15). В соревнованиях мужчин победителем стал Ибрагимов, выигравший в финале у Даниленко. Третье место поделили Анатолий Костенко и Решетников.

Все лидеры российской сборной по фехтованию не допущены к участию в международных стартах. 11 мая президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что Международная федерация фехтования (FIE) прислала список саблистов, которых могут допустить на международные старты. Лидеров сборной в нем не было. Нейтральный статус был предоставлен 17 спортсменам и 12 специалистам.

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.