В РФС отметили, что концентрируются на подготовке ближайшего резерва по пляжному футболу

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях

САРАТОВ, 26 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) концентрирует усилия на подготовке резерва по пляжному футболу в связи с отсутствием возможности участвовать в международных соревнованиях. Об этом ТАСС в пятницу сообщил начальник отдела разновидностей футбола департамента организации и проведения соревнований РФС Сергей Шамрай.

"Мы сосредоточиваем усилия на подготовке резерва на ближайшее будущее. Никто не знает, когда мы сможем участвовать во всех официальных соревнованиях. Если вдруг это случится не очень быстро, возможно, нам придется полностью поменять поколение футболистов. Мы сейчас пытаемся это сделать [вести работу по подготовке резерва] на уровне РФС, придумывая новые соревнования, в том числе для детско-юношеских и молодежных команд. У нас такие соревнования появились впервые в этом году в календаре", - отметил собеседник агентства.

По его словам, просмотр ближайшего резерва стал одной из главных задач тренерского штаба во время сборов в ОАЭ в апреле. "Ротация состава была существенная. Много молодых ребят посмотрел тренерский штаб. В целом остались довольны", - сказал Шамрай.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.