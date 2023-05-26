Нагорных: молодые футболисты "Локомотива" будут прогрессировать быстрее рядом с Дзюбой

В четверг московский клуб и российский нападающий подписали новый контракт

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пример такого нападающего, как Артем Дзюба, поможет молодым футболистам московского "Локомотива" быстрее прогрессировать. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал председатель совета директоров столичной команды Юрий Нагорных.

"Мы договаривались с Артемом, что обсудим дальнейшее сотрудничество в конце сезона, так и сделали, - сказал Нагорных. - Переговоры наш спортивный директор и агент Артема провели конструктивно, их итогом стало подписание нового контракта. Спасибо Артему за вклад в решение задачи, стоявшей перед "Локомотивом" перед второй частью чемпионата. Впереди новые задачи, и я очень рад, что мы вместе будем их решать".

"Локомотив укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артем. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив", - добавил собеседник агентства.

В четверг "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с Дзюбой. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. Форвард перешел в "Локомотив" в феврале, в составе железнодорожников он провел 11 матчей во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачи.

Дзюбе 34 года, он является лучшим бомбардиром чемпионатов России по футболу. На его счету 157 голов. Ранее Дзюба выступал за московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит" и тульский "Арсенал". В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и четырехкратным обладателем суперкубка страны.