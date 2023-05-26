Соревнования состоятся с 26 сентября по 2 октября

КЕМЕРОВО, 26 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по дзюдо пройдет в Кемерове с 26 сентября по 2 октября. Соответствующее соглашение подписали в пятницу исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, президент Федерации дзюдо Кемеровской области Павел Федяев и директор Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса Владислав Нефедов.

"Чемпионат России будет проводиться с 26 сентября по 2 октября, - сказал журналистам Хабиров. - Четыре первых дня - индивидуальные соревнования на трех татами, пятый день - командные соревнования между командами федеральных округов в 14 категориях: семь мужских и семь женских. По опыту других соревнований, [в турнире примут участие] около 650 спортсменов из 70 субъектов. Вместе с тренерами будет около 1,2 тыс. человек. Уверен, что мы проведем чемпионат на высоком уровне".

В разговоре с ТАСС Хабиров добавил, что заявка на проведение чемпионата поступила из региона. "Мы стараемся расширять географию, проводить чемпионаты в разных уголках нашей страны. Кузбасс отозвался и предложил принять чемпионат", - сказал Хабиров.

Президент федерации дзюдо Кемеровской области поблагодарил федеральный центр за доверие. "Мы очень готовились к проведению чемпионата, развивали инфраструктуру, готовили нашу команду, чтобы максимальное количество наших спортсменов принимали участие. Мы уже проводили подобное мероприятие более 10 лет назад, уверены, что в этот раз сможем улучшить все показатели", - сказал журналистам Федяев.

Уточняется, что чемпионат пройдет в многофункциональном спорткомплексе "Кузбасс-Арена". "Площадка будет соответствовать регламенту и техническому заданию федерации", - уверил присутствующих Нефедов.