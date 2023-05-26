Тардиф подчеркнул, что решения IIHF по России и Белоруссии не являются политическими

Российская и белорусская сборные отстранены от соревнований под эгидой организации с 2022 года

ТАСС, 26 мая. Решения Международной федерации хоккея (IIHF), связанные с Россией и Белоруссией, не являются политическими. Об этом президент организации Люк Тардиф заявил на заседании ежегодного конгресса IIHF в финском Тампере.

Совет IIHF в конце апреля 2022 года принял решение о переносе чемпионата мира 2023 года из Санкт-Петербурга в Тампере и Ригу в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают второе мировое первенство подряд.

"Все решения, принятые советом IIHF, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Белоруссии. Эти решения не являются политическими. Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления", - сказал Тардиф.

Глава IIHF также подчеркнул, что решение по выступлению сборных России и Белоруссии на турнирах под эгидой организации в будущем будет принято в марте следующего года. Обе национальные команды пропустят чемпионат мира 2024 года, который пройдет в Праге, а также другие соревнования IIHF.