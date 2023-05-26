26 мая, 06:53
Летние олимпийские виды спорта

Участие в Международном фестивале студенческого спорта подтвердили более 30 стран

Соревнования пройдут с 19 по 31 августа в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Более 30 стран подтвердили участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

"Более 30 стран из Латинской Америки, Африки, Азии подтвердили участие, - сказал Чернов. - Я знаю, что планируют приехать ребята из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Очень интенсивно идет общение у нас с Азией, мы ожидаем большую китайскую команду".

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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