26 мая, 06:58
Летние олимпийские виды спорта

Тренер новосибирского "Локомотива" Константинов возглавил сборную Болгарии по волейболу

Специалист возглавил национальную команду во второй раз

ТАСС, 26 мая. Главный тренер новосибирского волейбольного клуба "Локомотив" Пламен Константинов возглавил сборную Болгарии. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба российской команды.

"Для меня работа в национальной команде всегда была чем-то особенным. Мы должны радовать наших болельщиков красивой игрой, мы приложим все наши силы, чтобы вернуть позиции нашей сборной на лидирующие места, - сказал Константинов. - Последние сезоны были непростыми для игроков, но с поддержкой фанатов и верой в наши силы все получится. Лучшим решением для сборной станет сочетание молодых и опытных спортсменов. В предолимпийский год мы должны наработать взаимодействия и взять максимум того, что у нас есть на текущий момент".

Специалист возглавил сборную Болгарии во второй раз. Ранее он тренировал национальную команду с 2014 по 2018 год. На чемпионате мира 2014 года сборная Болгарии заняла 13-е место, на мировом первенстве 2018 года - 11-е. На чемпионате Европы 2015 года болгары заняли четвертую позицию, уступив в матче за третье место команде Италии (1-3). На европейском первенстве 2017 года сборная Болгарии покинула турнир на стадии четвертьфинала.

Константинову 49 лет, он возглавляет "Локомотив" с 2016 года. Под его руководством команда стала чемпионом России (2020), завоевала серебряные (2022) и бронзовые награды (2017, 2021) национального первенства. Ранее он также тренировал "Нижний Новгород", "Газпром-Югру" из Сургута и турецкий "Зираат Банкасы".

В июне и июле сборная Болгарии проведет 12 матчей в розыгрыше Лиги наций, а в конце августа и начале сентября сыграет на групповом этапе чемпионата Европы. 

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Летние олимпийские виды спорта
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